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        Erzincan'da midelerinde uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 23:52
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        Erzincan'da midelerinde uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı
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        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu otobüslerinde uygulama yaptı.

        Bu kapsamda ekipler, durdurdukları bir otobüste İran uyruklu E.P. ile A.G'yi şüpheli hareketleri üzerine gözaltına aldı.

        Hastaneye götürülerek muayene ve tomografi çekimleri yapılan şüphelilerin mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

        Yapılan tıbbi müdahale ile E.P. ve A.G'nin midesinden 242 kapsül halinde çıkarılan 1 kilo 919 gram afyon sakızına el konuldu.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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