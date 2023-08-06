Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzincan'da tır dorsesinde 64 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da tır dorsesinde 64 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir tırın dorsesinde 64 düzensiz göçmen yakalandı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili ortaklaşa çalışma başlattı.

        Ekipler, alınan istihbarat doğrultusunda Iğdır’dan İstanbul’a gitmekte olan Ahmad H. İdaresindeki 40 AA 891 plakalı İran uyruklu tırı, Erzincan-Erzurum kara yolunda durdurdu.

        Tırın dorsesinde yapılan aramada, eşyaların arkasına gizlenmiş ve yurda yasa dışı yollarla girmiş 64 düzensiz göçmen yakalandı.

        Günlerdir kötü koşullarda seyahat ettikleri ve aç oldukları belirlenen yabancı uyruklulara, polisler su ve yiyecek ikram etti.

        Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan tır sürücü Ahmad H'nin polisteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor

        Benzer Haberler

        Kılıçdaroğlu: Vatandaşın ümüğünü nasıl sıktıklarını o zaman göreceksiniz
        Kılıçdaroğlu: Vatandaşın ümüğünü nasıl sıktıklarını o zaman göreceksiniz
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzincan'da "Halk Buluşması"nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzincan'da "Halk Buluşması"nda konuştu:
        Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza; 4 yaralı
        Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza; 4 yaralı
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Erzincan konvoyundaki kazada 2 kişi yara...
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Erzincan konvoyundaki kazada 2 kişi yara...
        Sıcaktan bunalanlar Karasu Nehri'nde rafting yaparak serinliyor
        Sıcaktan bunalanlar Karasu Nehri'nde rafting yaparak serinliyor
        Erzincan'da midelerinde uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 2 zanlı tutuk...
        Erzincan'da midelerinde uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 2 zanlı tutuk...