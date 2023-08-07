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        Erzincan'da 64 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın sürücüsü tutuklandı

        Erzincan'da 64 düzensiz göçmeni tır dorsesinde taşırken yakalanan İran uyruklu sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 17:42
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        Erzincan'da 64 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın sürücüsü tutuklandı
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        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 64 düzensiz göçmeni tır dorsesinde taşırken yakalanan İran uyruklu sürücü tutuklandı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince dün Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında bir tırın dorsesinde yakalanan 64 düzensiz göçmenin yurda girişlerini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu sürücü Ahmad H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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