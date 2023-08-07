Erzincan'da temmuz ayında 163 düzensiz göçmen ve aranan 46 şüpheli yakalandı Erzincan'da polis ekipleri, temmuz ayında 163 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheliyi yakaladı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polis ekipleri, temmuz ayında 163 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-31 Temmuz'da çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, 35 bin 939 kişinin sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli ile yurda kaçak giriş yaptıkları belirlenen 163 düzensiz göçmen yakaladı.

Çeşitli asayiş suçlarından 13 kişiyi gözaltına alan ekipler, 672 kişiye ise adli ve idari işlem uyguladı.

Uygulamalarda 307 iş yerini kontrol eden polisler, 1 tabanca, 1 namlulu silah, 17 kilogram tütün, 8 litre kaçak içki, 2 yasaklı yayın, 13 emtia, 5 bin 520 makaron, 904 paket kaçak sigara, 129 sentetik ecza, 7 kaçak puro, 184 gram esrar, 1.919 gram afyon sakızı ve 14 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 43 bin 83 aracı kontrol eden ekipler, 1662 sürücü ile 7 bin 143 plakaya ceza kesti, 287 araç ise trafikten men edildi.