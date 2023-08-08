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        Erzincan'da yolcu otobüsünün ikram dolabında 12 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:27
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        Erzincan'da yolcu otobüsünün ikram dolabında 12 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
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        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da ikram dolabında 12 kilo 600 gram eroin ele geçirilen otobüsteki 3 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Aramada kullanılan dedektör köpek "Odin", otobüsün içinde kilitli bulunan ikram dolabına tepki verdi. Burada 24 parça halinde 12 kilo 600 gram eroin bulundu.

        Gözaltına alınan otobüs şoförleri N.G. ve S.G ile muavin E.I, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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