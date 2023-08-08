Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzincan'da FETÖ üyeliğinden hükümlü eski astsubay yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da FETÖ üyeliğinden hükümlü eski astsubay yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski astsubay yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olan ve FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması içinde faaliyetlerde bulunan Ü.D'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Görevinden ihraç edilen eski jandarma astsubay Ü.D, operasyonla yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerin ardından Erzincan T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek

        Benzer Haberler

        Otobüsün ikram dolabına gizlenen eroini `Odin´ buldu
        Otobüsün ikram dolabına gizlenen eroini `Odin´ buldu
        Erzincan'da otomobil park halindeki iki araca çarptı, 1 kişi öldü, 6 kişi y...
        Erzincan'da otomobil park halindeki iki araca çarptı, 1 kişi öldü, 6 kişi y...
        Erzincan'da yolcu otobüsünün ikram dolabında 12 kilo 600 gram eroin ele geç...
        Erzincan'da yolcu otobüsünün ikram dolabında 12 kilo 600 gram eroin ele geç...
        Erzincan'da temmuz ayında 163 düzensiz göçmen ve aranan 46 şüpheli yakaland...
        Erzincan'da temmuz ayında 163 düzensiz göçmen ve aranan 46 şüpheli yakaland...
        Erzincan'da 64 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın sürücüsü tutuklandı
        Erzincan'da 64 düzensiz göçmenin yakalandığı tırın sürücüsü tutuklandı
        Erzincan'da 100 ton saman bulunan depo yandı
        Erzincan'da 100 ton saman bulunan depo yandı