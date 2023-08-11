Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi'nin yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı

ERZİNCAN (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar Sezonu hentbol yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı.

Yıldırım Akbulut ve Merkez spor salonlarında düzenlenen müsabakalara, 17 ilden 480 sporcu katıldı.

Üç gün sürecek organizasyonda başarılı olan takımlar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, AA muharibine yaptığı açıklamada, müsabakalara katılan takımlara başarı dileyerek, "İlimizde şu an hentbol ANALİG yarı final müsabakaları yapılmakta. Toplam 24 takımımızı ve 480 sporcumuzu ilimizde ağırlıyoruz. Müsabaka ortamı çok güzel, ANALİG müsabakaları, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir organizasyon. Bu organizasyonla 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremdeki şehitlerimizi anıyoruz. Hem de çocuklarımız şehrimizi tanıyor, sosyal faaliyetler yapıyoruz. " dedi.