Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü Erzincan'da 5 bin kişiye aşure dağıttı

ERZİNCAN (AA) - Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Erzincan'da 5 bin kişiye aşure ikram edildi.

Terzibaba ve Camii Kebir camilerine kurulan stantta, cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, gazetecilere, hicri yıl başının ilk ayı olan muharrem ayının birçok peygamber ve ümmeti için kurtuluşa, feraha vesile olarak tarihte yerini aldığını ifade etti.

Uslu, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak aşure dağıttıklarını belirterek, "Terzibaba ve Camii Kebir camilerinde toplamda 5 bin kişilik aşure vererek şehrimizdeki kardeşliğe, bolluğa berekete vesile olmak istedik." dedi.