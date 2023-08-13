Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi'nin yarı final müsabakaları Erzincan'da sona erdi
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar Sezonu Hentbol Yarı Final müsabakaları sona erdi.
Yıldırım Akbulut ve Merkez spor salonlarında 3 gün süren müsabakalara, 19 ilden 24 takım ve 480 sporcu katıldı.
Gerçekleştirilen müsabakalar sonunda grubunda ilk 2'ye giren takımlar, 22-27 Ağustos'ta Aydın Kuşadası'nda düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Dereceye giren takım sporcularına madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Fatih Çöpür tarafından verildi.
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar şöyle:
- Kızlar
A Grubu:
1- Artvin
2- Sinop
B Grubu:
1- Kastamonu
2- Elazığ
C Grubu:
1- Bingöl
2- Batman
- Erkekler
A Grubu:
1- Trabzon
2- Batman
B Grubu:
1- Elazığ
2- Bingöl
C Grubu:
1- Van
2- Kastamonu