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        AK Parti'li Abdullah Güler Erzincan'da partililerle buluştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 15:10
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        AK Parti'li Abdullah Güler Erzincan'da partililerle buluştu:
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        ERZİNCAN (AA) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ülkenin daha ciddi bir muhalefete ihtiyacı olduğunu söyledi.

        Güler, Erzincan'da parti binasında düzenlenen "Şehir Buluşmaları" etkinliğinde, mayıs ayında yapılan seçimlerde desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Millet İttifakı'ndan bahseden Güler, şöyle konuştu:

        "Altılı mı, yedili mi, sekizli miydi halen muamma, halen belirsiz şimdiki açıklamalardan anlıyoruz. Meğerse hepsi birbirine yalan söylemiş, birbirini kandırmış. Güya protokoller imzaladılar, kamuoyu önünde değil mi? Herkes birbirine namusuna bir şey emanet ediyor. Ya siyaset şeffaf yapılıyor, kamuoyu önünde açıklayın namusunuzu emanet etmeye gerek yok ki. Şeffaf açık vatandaşımıza söyleyin, kime ne söz verdiniz, ne vadettiniz? Bazılarını kandırmışsınız belli, bakın ittifak ortakları diyor ya 'İyi ki kazanamamışız. Bizi kandırmışlar, bize başka söz, arka tarafta başka sözler verilmiş.' Düşünün bu anlayışla ülkemize hizmet edecekler öyle mi? Çok yazık, ülkem adına üzülüyorum. Ülkemin daha ciddi bir muhalefete ihtiyacı var. Daha gerçekçi, ülke sorunlarına doğrudan yapıcı bir anlayışla yaklaşan bir muhalefete ihtiyacı var. Birbirlerini kandıran, birbirlerine farklı sözler veren, her an birbirlerine hakaret edecek, birbirlerine kumpas kuracak bir yapıdan aziz milletimize hiçbir hizmet sunulamaz."

        Güler, salgın dönemiyle tedarik zincirinin bozulduğunu, enerji maliyetlerinin arttığını, bazı ham maddelere ve ara mamullere ulaşımda zorluklar yaşandığını belirterek, fiyat artışlarının da olduğunu dile getirdi.

        Bunun da üstesinden geleceklerini anlatan Güler, şöyle devam etti:

        "Hem bütçe imkanlarını hem enflasyonla mücadeleyi hem de fiyat istikrarını sağlayacak her türlü tedbiri aldık. Yasal düzenleme noktasında bizler mecliste her türlü çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki bir kaç yıl sonra enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028'e giden yolda ülkemizin ihracatını şu an 250 milyar dolar civarında, 350 milyar dolara çıkartmayı, 2028 yılına geldiğimizde ülkemize gelen turist sayısını 100 milyona çıkartmayı ve turizm gelirini 100 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz."

        Dengeli ve çok kontrollü mali politikalar uygulayarak mali disiplinden taviz vermeden çalışanların ve emeklilerin gelirlerini artırıcı, özlük haklarını düzenleyici çalışmaları da gerçekleştireceklerini söyleyen Güler, millete hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Programa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, partinin il ve ilçe yönetimi, belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

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