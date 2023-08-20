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        AK Parti Kütahya Milletvekilleri "Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı"nı inceledi

        AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Kütahya'da yapılması planlanan statla ilgili çalışmalar çerçevesinde, Türkiye'de örnek olan "Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı"nı inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 15:55
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        AK Parti Kütahya Milletvekilleri "Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı"nı inceledi
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        ERZİNCAN (AA) - AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Kütahya'da yapılması planlanan statla ilgili çalışmalar çerçevesinde, Türkiye'de örnek olan "Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı"nı inceledi.

        Geçen yıl hizmete giren Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı, yaşam alanları, Gençlik Merkezi ve farklı branşlar için spor salonlarıyla sporseverlere hizmet veriyor.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman eşliğinde Erzincan'daki statta incelemede bulunan heyet, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu'dan stat hakkında bilgi aldı, stat içindeki İnovasyon Gençlik Merkezi, spor salonları, robotik kodlama, uçak, e-spor, sanal gerçeklik atölyesi gibi alanları gezdi.

        Vali Aydoğdu ve Karaman'ın sanal gerçeklik gözlüğü takıp bir süre oyun oynadığı gezi sırasında, Aydoğdu ve Kütahya Milletvekili Demir de masa tenisi oynayıp sporcularla sohbet etti.

        Gezi sonrası gazetecilere açıklama yapan Aydoğdu, Erzincan'da Türkiye standartlarının üzerinde bir stat bulunmasının gurur verici durum olduğunu söyledi.

        Stadın kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Aydoğdu, "Erzincanlı gençlerimizi buraya davet ediyoruz. Burayı gördüğümüz andan itibaren şehirle ilgili umutlarımız inanılmaz derecede artıyor. Burası bir stat değil aynı zamanda bir yaşam merkezine dönüştürülmüş, hiçbir boş alan bırakılmamış, buraya gençlerimiz ve Erzincanlı vatandaşlarımız gelerek gün boyunca istedikleri aktiviteleri yapabilir." dedi.

        Biçer, Erzincan'daki stadı çok beğendiklerini ifade ederek, "Erzincan stadının günümüz şartlarına uygun yaşayan ve sürdürülebilir bir stat olması hasebiyle biz de Kütahya'mıza Erzincan stadı gibi bir stat kazandırma maksadıyla yaptığımız bu ziyaretten fazlasıyla memnun kaldık. Özellikle stadın anlatıldığı kadar verimli ve gerçekçi olduğunu bizzat gördük." değerlendirmesinde bulundu.

        Karaman da Kütahya'dan gelen milletvekili ve il başkanlarıyla stadı gezdiklerini ifade ederek, "Erzincan stadı, yaşayan bir stat ve şehrin merkezinde bir stat olarak Türkiye'de örnek gösterilen bir stat. İlk yaşayan stat burası, vekillerimiz de çok beğendi, bundan mutlu olduk." diye konuştu.

        Heyete, Erzincan Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ile Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci de eşlik etti.

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