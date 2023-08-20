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        Erzincan'da midesinde ve bağırsağında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 19:53
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        Erzincan'da midesinde ve bağırsağında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da midesinde ve bağırsağında uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu zanlı tutuklandı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkiinde uygulama noktasında durdurdukları bir araçtaki İran uyruklu M.Z'nin (45) durumundan şüphelendi.

        Gözaltına alınıp hastaneye götürülen ve röntgen çekimleri yapılan şüphelinin midesinde ve bağırsağında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

        Yapılan tıbbi müdahale ile M.Z'nin vücudundan 101 kapsül halinde 848 gram afyon sakızı çıkarıldı.

        Zanlı M.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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