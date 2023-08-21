Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi YKS yerleştirme sonuçlarıyla yüzde 99 doluluk yakaladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre doluluk oranının yüzde 99 olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, YKS yerleştirme sonuçlarına göre, EBYÜ'nün yüzde 99 dolulukla en çok tercih edilen üniversiteler arasında yerini aldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBYÜ Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz akademik ve idari kadrosunun güçlü ve dinamik olmasının yanı sıra eğitim kalitesiyle ile tercih edilen bir üniversite haline gelmiştir. Uzun ve yorucu bir sınav süreci sonunda üniversitemize yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Anadolu’da bir dünya üniversitesi öz ülküsü ile yola çıkan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde insan merkezli bir eğitim anlayışıyla, öğrencilerimize en iyi eğitimi en güzel şekilde verme gayreti içindeyiz. Öğrencilerimizin başarılı bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni ediyor, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ailesine hoş geldiniz diyorum."