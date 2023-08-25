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        Erzincan'da gönüllü gençler "Askıda Kırtasiye" kampanyasıyla çocukların yüzünü güldürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:08 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:08
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        Erzincan'da gönüllü gençler "Askıda Kırtasiye" kampanyasıyla çocukların yüzünü güldürüyor
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        ERZİNCAN (AA) - Erzincanlı gönüllü gençler, okulların açılmasına kısa süre kala ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye masraflarını karşılamak amacıyla "Askıda Kırtasiye" kampanyası başlattı.

        Kentte faaliyet gösteren Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye masraflarını karşılamak için örnek çalışma yaptı.

        "Askıda Kırtasiye" kampanyası kapsamında kentteki iş yerlerinde alışveriş yapan hayırseverler buralardaki kutulara kırtasiye malzemesi bırakıyor.

        Dernek üyelerince aralıklarla toplanan malzemeler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.

        Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, yerel esnafın destekleriyle kampanyayı başlattıklarını söyledi.

        Esnafı günlük ziyaret ederek yardımları topladıklarını belirten Kocatürk, "Yaklaşık 20 esnafımızla görüştük ve bizlere desteklerini sağladılar. Günlük esnaflarımızı ziyaret ederek biriken kırtasiye ürünlerini Valiliğin ve Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği ihtiyaçlı öğrencilere dağıtmaya başladık." dedi.

        Kampanyaya destek veren Kerim Oktay ise yeğenine kırtasiyeden bir şeyler almaya geldiğini ve kutuyu görünce destekte bulunmak istediğini ifade etti.

        Herkesi kampanyaya destek olmaya davet eden Oktay bu tür hayırlı çalışmaları gerçekleştirenlere teşekkür etti.

        Kırtasiye işletmecisi Ferhat Yıldırım da müşterilerin gönüllerinden koptuğunu kampanya kutusuna bıraktığını dile getirdi.

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