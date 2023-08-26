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        Erzincan'da bir kişi parkta ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 17:30 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:30
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        Erzincan'da bir kişi parkta ölü bulundu
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        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kişinin çocuk parkında ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        İnönü Mahallesi 40. Sokak'taki çocuk parkında bulunan bankın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptığı incelemede 75 yaşındaki Hüseyin Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Türkmen'in yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, şüpheli bulunan ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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