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        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, partisinin ilçe kongresine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 14:01 Güncelleme: 02.09.2023 - 14:01
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        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, partisinin ilçe kongresine katıldı
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        ERZİNCAN (AA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "CHP'yi iktidar yapmak için çalışmayanlar yönetici olmak için adeta bakıyorum yarışa girdiler." dedi.

        Sarıgül, partisinin Erzincan Merkez Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bu güne kadar bir çok kongreye katıldığını ve zaman zaman da sabahladığını, bazen aday olduğunu bazen bir adayı desteklemek için orada olduğunu söyledi.

        Yıllardan beri kongrelerde çok büyük mücadele verdiğini ifade eden Sarıgül, "Bu mücadeleyi vermeseydim, bugün inanın ki buralarda olamazdım. Ben kulis yapmayı bilmem, otel lobilerinde, parti koridorlarında rahat koltuklarda hiç bir zaman siyaset yapmadım. Ben sokakta siyaset yaparım, kongrelerde konuşurum. Parti meselesinin konuşulacağı yer unutmayın ki her zaman partinin kongreleridir. Eleştiri mi yapacaksın, kongrede yapacaksın. Aday mı olmak istiyorsun, mutlaka kongre salonlarına geleceksin. Kendimi hiç bir zaman elitlere değil her zaman partimin delegelerine emanet etmiş bir arkadaşınızım. Siyaset mücadele ister, siyasette ikram olmaz." dedi.

        Sarıgül, Türkiye'nin 3 aydır CHP'yi konuştuğunu belirterek, "Sabah kim erken kalkarsa onu adeta genel başkan adayı yapmaya devam ediyorlar. CHP’nin kapısından dahi geçmemiş isimler, ömründe CHP’ye oy vermemiş kişiler CHP’yi dizayn etmeye çalışıyor. CHP’yi iktidar yapmak için çalışmayanlar yönetici olmak için adeta bakıyorum yarışa girdiler. CHP ve Kılıçdaroğlu'na şunu bilesiniz ki Türkiye'nin her zamankinden çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

        Sarıgül, "Siyaset yapmak isteyenler, otel lobilerinde değil, şahısların himayesinde değil, gelmeliler ve CHP'nin kongre salonlarında görüş ve düşüncelerini açıklamalılar. Arkadan güreşmemeliler, mutlaka öne çıkmalılar ve kendi projelerini kendi düşüncelerini yurttaşlarımızla buluşturmalılar." dedi.

        Kariyer heveslisi değil Türkiye sevdalısı olduğunu vurgulayan Sarıgül, "Kimse kendisini partinin üstünde görmesin, kimse aldığı oyu kendi hesabına yazmasın. Alınan oylar şahısların oyu değil, alınan oylar CHP'ye verilen oylardır." diye konuştu.

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