Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da 80 düzensiz göçmen ve aranan 181 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 22:43 Güncelleme: 03.09.2023 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da 80 düzensiz göçmen ve aranan 181 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da jandarma tarafından düzenlenen uygulamalarda 80 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 181 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-31 Ağustos tarihlerinde çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda, çeşitli suç ve kabahatlerden dolayı 331 şüpheliye adli ve idari işlem yapan ve ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, aranan 181 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 10 yasa dışı bulunma ve 4 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti, 80 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan 9 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, düzensiz göçmenlerden 78'i sınır dışı edildi.

        Kentte 15 faili meçhul olaya bakan JASAT ekipleri de olaylardan 13'ünü aydınlattı.

        Uygulama ve operasyonlarda 464 sikke, 40 tarihi obje, 15 tarihi kolye, 29 tarihi yüzük, bir tarihi küpe, 3 dini eser, 908 paket bandrolsüz sigara, 5 bin 760 dolu makaron, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 31 tabanca mühimmatı ele geçiren ekipler, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Haydi kızlar altın için!
        Haydi kızlar altın için!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Kartal evinde kanatlandı!
        Kartal evinde kanatlandı!
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti

        Benzer Haberler

        Erzincan'da tırın traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Erzincan'da tırın traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, partisinin ilçe kongresine katıldı
        CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, partisinin ilçe kongresine katıldı
        Erzincan'daki taşkında balçığa saplanan arı kuşları kurtarıldı
        Erzincan'daki taşkında balçığa saplanan arı kuşları kurtarıldı
        Erzincan'da taşkın sonucu çamurla kaplanan yerler temizlendi
        Erzincan'da taşkın sonucu çamurla kaplanan yerler temizlendi
        Erzincan ile Iğdır'da sağanak sonucu taşkınlar ve sel meydana geldi
        Erzincan ile Iğdır'da sağanak sonucu taşkınlar ve sel meydana geldi
        Erzincan´da sağanak sele neden oldu
        Erzincan´da sağanak sele neden oldu