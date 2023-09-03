Erzincan'da 80 düzensiz göçmen ve aranan 181 şüpheli yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da jandarma tarafından düzenlenen uygulamalarda 80 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 181 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-31 Ağustos tarihlerinde çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, çeşitli suç ve kabahatlerden dolayı 331 şüpheliye adli ve idari işlem yapan ve ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, aranan 181 şüpheliyi gözaltına aldı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 10 yasa dışı bulunma ve 4 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti, 80 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan 9 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, düzensiz göçmenlerden 78'i sınır dışı edildi.

Kentte 15 faili meçhul olaya bakan JASAT ekipleri de olaylardan 13'ünü aydınlattı.

Uygulama ve operasyonlarda 464 sikke, 40 tarihi obje, 15 tarihi kolye, 29 tarihi yüzük, bir tarihi küpe, 3 dini eser, 908 paket bandrolsüz sigara, 5 bin 760 dolu makaron, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 31 tabanca mühimmatı ele geçiren ekipler, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.