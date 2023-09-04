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        Uluslararası Ergan Cup Tenis Turnuvası başladı

        Erzincan'da 6 ülkeden 54 sporcunun katılımıyla "Uluslararası 14 yaş ve altı Ergan Cup Tenis Turnuvası" (Tennis Europe) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:21
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        Uluslararası Ergan Cup Tenis Turnuvası başladı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uluslararası ve Türkiye Tenis Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen organizasyon, Ülkü Spor Kompleksi Tenis Kortları'nda gerçekleşiyor.

        Türkiye, İran, Gürcistan, Kazakistan, Polonya ve Azerbaycan'dan 23'ü kadın toplam 54 sporcunun katıldığı turnuva 8 Eylül'e kadar sürecek.

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