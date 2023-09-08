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        Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 21:13 Güncelleme: 08.09.2023 - 21:22
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        Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı uygulama noktasında yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı.

        Durdurulan bir otobüsteki kontroller sırasında hareketlerinden şüphelenilen A.A. gözaltına alındı.

        Hastaneye götürülüp muayene edilerek ve tomografisi çekilen şüphelinin mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

        Yapılan tıbbi müdahale ile A.A'dan 70 kapsül halinde 499,23 gram afyon sakızı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan A.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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