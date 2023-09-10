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        Türkiye teniste düzenlediği uluslararası turnuvalarla adından söz ettiriyor

        –KEMAL ÖZDEMİR - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'nin dünyada en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülke haline geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:04
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        Türkiye teniste düzenlediği uluslararası turnuvalarla adından söz ettiriyor
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        Cengiz Durmuş, Erzincan'da düzenlenen "Uluslararası 14 Yaş ve Altı Ergan Cup Tenis Turnuvası" sonrası AA muhabirine, federasyonun tenisle ilgili çalışmalarını anlattı.

        Türkiye’nin 85 milyon vatandaşı ile Avrupa’nın en büyük ve en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğuna işaret eden Durmuş, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin her noktasında ulusal ve uluslararası turnuvalar yaparak dünyada en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülke haline geldik. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Her toplantıda bize olan ilginin, bize olan yaklaşımın ve bizim organizasyonlarda elde ettiğimiz sportif başarılarımızdan dolayı Türkiye’nin artık bir tenis ülkesi olduğunu herkes kabul ediyor, biz de bunu yaşıyoruz."

        Durmuş, Erzincan'da cuma günü sona eren turnuvaya 6 ülkeden 100'e yakın sporcunun katıldığını hatırlattı.

        Uluslararası turnuvaların öneminden bahseden Durmuş, "Bu turnuva hem sportif başarı hedeflerine ulaşabilmek hem de aynı zamanda ülkemizin ne kadar güzel, ne kadar iyi, ne kadar güçlü bir ülke olduğunun da herkes tarafından bilinmesini sağlayabilmek adına önemli." dedi.

        - "Başarıya baktığınızda tenis ülkesi olmuşuz"

        Tenis sporunun büyümesi, hedeflerine ulaşabilmesi adına başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere ülkedeki ve yereldeki paydaşlarla aile olduklarını anlatan Durmuş, şöyle devam etti:

        "Şu andaki başarıya baktığınızda tenis ülkesi olmuşuz. Sporcularımız her elde ettikleri başarılarıyla ilkleri elde etmişlerdir. Olimpiyatlara ilk giden federasyon olarak biz varız ama bunlar bize yetmez. Bizim hedefimiz bunların çok daha yukarısı. 14 yaşta Avrupa 2'ncisi, dünya 4'üncüsüyüz. 4-5 ve 10 sene sonra dünya 1, 2, 3, 4 ve 5’inci sıralamasında biz olabiliriz. O yetenekte çocuklara sahibiz. Hızla büyüyen ve genişleyen bir havuzumuz var. Onun için geleceğe umutla bakıyoruz. Bugünkü seviyemiz çok iyi ama bize yeterli değil."

        Okul bahçelerine kortlar kurulup çocukların tenise teşvik edilmesi için çalışmalar yapıldığını vurgulayan Durmuş, bu süreçte kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

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