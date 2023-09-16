Erzincan'da çıkan arazi yangını söndürüldü
Erzincan'da arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 16.09.2023 - 16:27 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:49
Erzincan'da arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Mollaköy Beldesi Çağlayan yolundaki arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine Erzincan Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 70 dönüm arazideki yangına müdahale ederek 4 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.