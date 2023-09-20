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        Erzincan'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

        Erzincan'da, Keresteciler Sitesi'nde tomrukların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 23:17 Güncelleme: 20.09.2023 - 23:25
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        Erzincan'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
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        Erzincan'da, Keresteciler Sitesi'nde tomrukların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Karaağaç Mahallesi'nde bulunan 793 Sokak'ta, Keresteciler Sitesi'ne ait atık tomrukların bulunduğu alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangına, 5 itfaiye aracı ve 13 personel ile müdahale edildi.

        Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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