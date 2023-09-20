Erzincan'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
Erzincan'da, Keresteciler Sitesi'nde tomrukların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Erzincan'da, Keresteciler Sitesi'nde tomrukların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karaağaç Mahallesi'nde bulunan 793 Sokak'ta, Keresteciler Sitesi'ne ait atık tomrukların bulunduğu alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına, 5 itfaiye aracı ve 13 personel ile müdahale edildi.
Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.