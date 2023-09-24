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        Erzincan'da 2 otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 00:35 Güncelleme: 24.09.2023 - 00:35
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        Erzincan'da 2 otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Bahri Ç'nin (58) kullandığı 58 TOG 010 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde, Sami T. (61) idaresindeki 06 DCE 827 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.

        Olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücüler ile A.E. (57), Ş.S. (16), H.A. (39), Y.K.D. (6) ve H.D'yi (25) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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