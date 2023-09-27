Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eğitim camiasıyla bir araya geldi Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentin eğitim sistemini daha da güçlendirmek amacıyla okul yöneticileriyle toplantı yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentin eğitim sistemini daha da güçlendirmek amacıyla okul yöneticileriyle toplantı yaptı.

Vali Aydoğdu, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile katıldı.

Toplantıda konuşan Aydoğdu, eğitimde daha büyük başarılar elde etmek için iş birliği ve koordinasyonun hayati bir rol oynadığını, öğrencilerin başarısını artırmak için öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin özverili çalışmalarını sürdürmesini istedi.

Başarmanın ancak ekip ruhu ile hareket ederek gerçekleşeceğini ifade eden Aydoğdu, "Erzincan konum olarak ülkemizin çok önemli bir noktasında bulunmaktadır. Aynı zamanda ilimiz çeşitli sektörlerde ülkemizde çok önemli sıralamalarda yer almaktadır. Bizler her alanda güzel çalışmalar yaparak şehrimizi marka şehir yapmak için hep birlikte gayret göstereceğiz. Ekip ruhu ile çalışırsak bu başarı hepimizin olacak." dedi.

Öğretmenlere yönelik sosyal, kültürel ve akademik etkinliklerin yapılması için okul yöneticilerinden gönüllü bir komisyonun kurulmasını da isteyen Vali Aydoğdu, bu eğitim öğretim döneminde öğretmenlerin motivasyonlarını artırmak için de birçok sosyal ve kültürel etkinliğin yapılacağını kaydetti.

Sevgi olmadan başarının olamayacağını belirten Aydoğdu, "Birbirimize sahip çıkacağız. Teşekkür edeceğiz, güzellikleri çoğaltacağız. Birbirimizin eksiğini kapatıp birbirimize destek olacağız. Sizler seçilmiş insanlarsınız. O zaman görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Kendi işimizle meşgul olacağız, sadece kendi işimizle. Neden mi? Çünkü, meşgul zihinler, memnun kalpler ve kendini bulmuş insanlar asla başkalarının hayatına karışmazlar. Okulumuzda bir iz bırakabilirsek, şehrimizde bir iz bırakabilirsek deriz ki, 'bakın burada güzel bir iz bıraktık.' Ve bu kadim şehre sizlerle birlikte hizmet etmek, güzel izler bırakmak bizi mutlu edecek. Sizi seviyorum ve size güveniyorum." diye konuştu.