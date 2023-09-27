Erzincan'da yolcu otobüsünde botoks iğnesi ve büyüme hormonu ele geçirildi Erzincan'da durdurulan bir yolcu otobüsünde, kaçak olduğu değerlendirilen büyüme hormonu ve botoks için kullanılan iğne ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da durdurulan bir yolcu otobüsünde, kaçak olduğu değerlendirilen büyüme hormonu ve botoks için kullanılan iğne ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çalışmalar sonucunda polis kontrol noktasında İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan kontrollerde, 300 paket gümrük kaçağı olarak değerlendirilen sigara, 45 büyüme hormonu ve piyasa değeri 100 bin lira olduğu tahmin edilen botoks için kullanılan iğne ele geçirildi.

İran uyruklu A.P. ve A.M. gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında vatandaşların huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.