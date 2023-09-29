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        Erzincan'da "Sis Operasyonu"nda 3 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen "Sis Operasyonu" kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:37 Güncelleme: 29.09.2023 - 22:04
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        Erzincan'da "Sis Operasyonu"nda 3 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da düzenlenen "Sis Operasyonu" kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca ülke genelinde, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen "Sis Operasyonu" kapsamında Erzincan'da çalışma başlatıldı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen iki adres ve müştemilatına eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 7 bin 260 tütün doldurulmuş makaron, 19 elektronik sigara likiti, 15 elektronik sigara, 33 numunelik nargile melası, 286 paket sigara ve 2 kilo 100 gram nargile tütünü ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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