Zurnacı baba ve davulcu kızı düğünlerde davetlileri coşturuyor ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da yaşayan 50 yaşındaki zurnacı Rıza Sel ile kızı 21 yaşındaki Seda Sel, yöredeki düğünlerde davetlileri coşturuyor.

ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da yaşayan 50 yaşındaki zurnacı Rıza Sel ile kızı 21 yaşındaki Seda Sel, yöredeki düğünlerde davetlileri coşturuyor.

Kentte 35 yıldır zurna çalan 4 çocuk babası Rıza Sel, müziğe ilgisi olan kızına 13 yaşındayken davul çalmayı öğretti.

Düğünlere 8 yıldır kızıyla katılıp davetlileri eğlendiren Sel, ailesinin geçimini bu şekilde sağlıyor.

- "Görenler çok şaşırıyor"

Düğünlerde zurnacı babasının yanında davul çalan Seda, davetlilerin dikkatini çekiyor.

Seda Sel, AA muhabirine, davul çalarken görenlerin önce şaşırdığını sonra daha çok ilgi gösterdiklerini söyledi.

Düğün ve benzeri organizasyonlarda 8 yıl babasının yanında davul çaldığını ifade eden Sel, şöyle konuştu:

"13 yaşımdan beri davul çalıyorum, bu işi de severek yapıyorum. Babam da zurna çalıyor. Onunla düğünler, festivaller gibi her türlü eğlence alanlarına giderek davul zurna çalıyoruz. Müzikle uğraşmayı çok seviyorum. 8 yıldır davul çalıyorum, ev ekonomisine katkıda bulunuyorum. Görenler çok şaşırıyor, ilgi görüyoruz. Gittiğim düğünlerde farklı adetler görüyorum."

Sel, kadın davulcu olduğu için düğünlerde dikkati çektiğini belirterek, "Gittiğimiz her düğünde el üstünde tutuluyoruz. Kadın olduğum için de şaşırıyorlar, bahşişler de güzel geliyor." dedi.

Baba Rıza Sel de oğlu olmadığı için kızına davul çalmayı öğrettiğini anlattı.

Kızının davulu güzel çaldığını dile getiren Sel, "4 çocuğum da kız olduğu için müziği seven kızıma davul çalmayı öğrettim. Kızım düğünlerde bana davul çalar. Küçükken davulu, müziği seviyordu. Şimdi düğünlerde beraber çalıyoruz." diye konuştu.