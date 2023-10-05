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        Erzincan'da özel çocuklar "Mutlu Çarşamba Projesi" ile motokros heyecanı yaşadı

        Erzincan'da down sendromlu, otizmli ve hafif zihinsel engeli bulunan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında motokros ile heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:13
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        Erzincan'da özel çocuklar "Mutlu Çarşamba Projesi" ile motokros heyecanı yaşadı
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        Erzincan'da down sendromlu, otizmli ve hafif zihinsel engeli bulunan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında motokros ile heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı.

        Erzincan Enduro Motosiklet Grubu üyelerince, kentte, Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel çocuklara, Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi çerçevesinde sürpriz yapıldı.

        Okul bahçesine dubaları düzerek öğrencilere gösteri yapan grup üyeleri, daha sonra çocuklara kask giydirerek okul bahçesinde kros motorlarla tur attırdı.

        Motosiklet Grubu üyelerinden Canser Atila, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlığın 81 ilde düzenlemiş olduğu proje kapsamında, her çarşamba özel çocukları sportif etkinlik düzenleyerek eğlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Çocuklara değişik bir deneyim yaşatmak için motokroslara bindirdiklerini anlatan Atila, "Üyelerimizi kros motorlarla okula davet ettik. Çocukların çok hoşuna gitti. Farklı bir deneyim yaşadılar. Çocuklarımız çok heyecanlanıp, çok mutlu oldular. Onların mutluluklarını görmek bizleri de çok mutlu etti." dedi.

        Motokros sporcusu Hasan Karatepe ise "Çocukların sevinci bizim iki katımız oldu. Biz onlardan daha çok duygulandık. Çok mutlu olduk. Bu programı düzenleyenlere çok teşekkür ederim." diye konuştu.

        Özel öğrencilerden Efrail de motora binmekten heyecan duyduklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

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