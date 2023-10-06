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        Erzincan'da cezaevinde tutuklu yabancı uyruklu üç hükümlü Müslüman oldu

        Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan yabancı uyruklu üç hükümlünün Müslüman olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:52
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        Erzincan'da cezaevinde tutuklu yabancı uyruklu üç hükümlü Müslüman oldu
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        Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan yabancı uyruklu üç hükümlünün Müslüman olduğu bildirildi.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü bünyesinde bulunan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Manevi Rehberlik Birimi faaliyetleri kapsamında açılan kursa katılan 8 hükümlü ve tutuklunun Kur’an-ı Kerim'e geçmesi, 10 hükümlü ve tutuklunun tecvitli Kur’an-ı Kerim öğrenmesi ve 3 hükümlü-tutuklunun İslam dinine geçmesi sebebiyle program düzenlendi.

        Program, L Tipi Ceza İnfaz Kurumu Manevi Rehberi Hayati Mutlu’nun sunumu ile Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu öğretmeni ve kurumun hükümlü ve tutuklularının oluşturduğu ilahi grubunun söylediği ilahilerle başladı.

        Rehberlerden Kazım Gün’ün Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından program, Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdullah Akgün ve İl Müftü Yardımcısı Kazım Ural’ın konuşmaları ile devam etti.

        Yabancı uyruklu tutuklular Erzincan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Tunahan Işık, İl Müftü Yardımcısı ve kurum manevi rehberleri şahitlikleri huzurunda kelimeişehadet getirerek İslam dinini kabul etti.

        Kur'an-ı Kerim'e geçen hükümlü ve tutuklulara belgeleri takdim edildi, Müslüman olan 3 yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklu için ise ihtida töreni düzenlenip belgeleri verildi.

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