Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Giriş: 06.10.2023 - 17:06 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:13
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, 3.63 gram metamfetamin ele geçirdi, iki şüpheli hakkında adli işlem başlattı.