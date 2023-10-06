Atlı ciritte 1. Lig'e Yükselme D Grubu müsabakaları Erzincan'da başladı
Erzincan'da Hasan Sarol Sezonu Türkiye Cirit Şampiyonası 1. Lig'e Yükselme D Grubu müsabakaları başladı.
Erzincan'da Hasan Sarol Sezonu Türkiye Cirit Şampiyonası 1. Lig'e Yükselme D Grubu müsabakaları başladı.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca organize edilen müsabakalarda, Erzincan, Uşak, Manisa ve Sivas illerinden 4 takım yükselme mücadelesi verecek.
Hasan Sarol 2023 Sezonu Atlı Cirit 1. Lige yükselme D grubu müsabakalarına 60 sporcu katılıyor.
Fatih Mahallesi Cirit Sahasında düzenlenen ilk gün müsabakalarıyla turnuva başladı.