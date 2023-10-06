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        Atlı ciritte 1. Lig'e Yükselme D Grubu müsabakaları Erzincan'da başladı

        Erzincan'da Hasan Sarol Sezonu Türkiye Cirit Şampiyonası 1. Lig'e Yükselme D Grubu müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:26 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:39
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        Atlı ciritte 1. Lig'e Yükselme D Grubu müsabakaları Erzincan'da başladı
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        Erzincan'da Hasan Sarol Sezonu Türkiye Cirit Şampiyonası 1. Lig'e Yükselme D Grubu müsabakaları başladı.

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca organize edilen müsabakalarda, Erzincan, Uşak, Manisa ve Sivas illerinden 4 takım yükselme mücadelesi verecek.

        Hasan Sarol 2023 Sezonu Atlı Cirit 1. Lige yükselme D grubu müsabakalarına 60 sporcu katılıyor.

        Fatih Mahallesi Cirit Sahasında düzenlenen ilk gün müsabakalarıyla turnuva başladı.

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