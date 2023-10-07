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        Erzincan'da Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması başladı

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Erzincan'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 14:12 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:34
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        Erzincan'da Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması başladı
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        Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Erzincan'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması başladı.

        THSF tarafından Ekşisu Mesire alanında düzenlenen yarışmalara, 33 ilden 13'ü kadın 71 sporcu katılıyor.

        Organizasyonda, deniz seviyesinden 1568 metre yüksekliğindeki Ekşisu mesire alanı üst kısmından havalanan sporcular, yaklaşık 10 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra önceden belirlenen hedef noktasına inebilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Bazı sporcular hedefi tuttururken, bazıları ise hedefe ulaşamadı.

        - "Gelecek yıl Türkiye Şampiyonası Erzincan’da olacak"

        THSF Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe 71 sporcunun katıldığını belirterek, "Erzincan yamaç paraşütü dalında dünyada da tanınan bir bölgemiz. Bu bölgede iyi termiklerimiz var, doğası mükemmel. Sporcular buraya gelmek için can atıyor. Yarışmamıza ilk defa 13 kadın sporcu katılıyor. Bu bir eğitim yarışması ama bu eğitim yarışmasını yapmamızın sebebi gelecek yıl Türkiye Şampiyonası Erzincan’da olacak." ifadelerini kullandı.

        Yarışmaya katılan sporcu Sami Tenkur ise havanın iyi, yarışmanın güzel geçtiğini aktardı.

        Sporcu Selin Ayvalı'da daha önce kente gelip uçuşla ilgili eğitimlere katıldığını vurgulayarak, "Yamaç paraşütünde hedef yarışması bizim için farklı bir daldır. Erzincan'da da bunu çok güzel şekilde gerçekleştirebiliyoruz." şeklinde konuştu.

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