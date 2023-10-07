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        Erzincan'da iki köyde çıkan arazi yangını söndürüldü

        Erzincan'da iki köyde yaklaşık 80 dönüm arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 17:04 Güncelleme: 07.10.2023 - 17:10
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        Erzincan'da iki köyde çıkan arazi yangını söndürüldü
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        Erzincan'da iki köyde yaklaşık 80 dönüm arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı Yeniköy ve Gümüştarla köylerindeki arazilerde yangın çıktı.

        Köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevlere müdahale ederek yerleşim alanlarına sıçramasını önleyen ekipler, iki köyde yaklaşık 80 dönüm arazideki yangını 6 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

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