Erzincan'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması sona erdi Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Erzincan'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması bugün yapılan atlayışlarla tamamlandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Erzincan'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması bugün yapılan atlayışlarla tamamlandı.

THSF tarafından Ekşisu Mesire alanında genel klasman, kadınlar ve takım olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışmalarda, 33 ilden 13'ü kadın 71 sporcu mücadele verdi. Yarışların son gününde mesire alanının üst kısmından havalanan sporcular, yaklaşık 10 dakikalık uçuş sonrası önceden belirlenen hedef noktasına inebilmek için mücadele etti.

Yarışlar sonucunda genel klasmanda Halil İbrahim Lalik birinci, Levent Günher ikinci, Emre Aktepe ise üçüncü, kadınlarda Naime Yürekli birinci, Elif Gülşad Keskin ikinci, Şoreş Deniz Keskin üçüncü oldu. Takım yarışlarında da Erzincan Çakırman Sportif Havacılık Kulübü birinci oldu. Elazığ Sportif Havacılık Kulübü ikinci, Ordu Sportif Havacılık Kulübü de üçüncü sırada yer aldı.

Dün başlayan yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, THSF Başkanı Ahmet Saim Yılmaz ile protokol üyelerince verildi.