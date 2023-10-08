Erzincan'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

Erzincan'da Sivil Toplum Kuruluşu Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Filistinlilere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Erzincan STK Platformu temsilci ve üyeleri adına açıklama yapan Zakir Yıldız, İsrail'in kurulduğu 1948 yılından bu güne kadar Filistin'in hep saldırıya uğrayan, şehit veren, yaralanan taraf olduğunu, camilerde, meydanlarda sayısızca hüzün dolu gıyabi cenaze namazı kılındığını belirtti.

Uyarıda bulunduklarını söyleyen Yıldız, "Terör devleti ile ilişki kuran ve ilişkilerini geliştiren tüm devletleri ve özellikle halkı Müslüman olan devlet yöneticilerini uyarıyor, kararlarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyor, direnişin zaferi sonrası pişmanlıklar yaşayabileceklerini hatırlatıyoruz." dedi.

Mücadelenin dünya durdukça devam edeceğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Hep dikkatli ve teyakkuz halinde olmanın zorunluluk olduğunu, direnişçilere maddi ve manevi yardımlarımızın artarak devam etmesi gerektiğini hatırlatırken hiç bir şeyin bitmediğini bilerek tedbiri elden bırakmayacağız. Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak safımız, duruşumuz ve dualarımız direniş yiğitlerinden yanadır. Direniş yiğitlerine maddi ve manevi desteğimiz, Aksa özgürleşene dek devam edecek, dostluğumuz baki kalacaktır. Böyle bilinsin isteriz."