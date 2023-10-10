Hava sporları gençlere meslek edinme imkanı da sunuyor BARIŞ YALÇINKAYA - Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, "Bizim spor dallarımızın hepsinin bir meslek edindirme yeterliliği var. Bundan dolayı da gençlerimiz çok talepte bulunuyor." dedi.

BARIŞ YALÇINKAYA - Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, "Bizim spor dallarımızın hepsinin bir meslek edindirme yeterliliği var. Bundan dolayı da gençlerimiz çok talepte bulunuyor." dedi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunca Erzincan'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması'na katılan Yılmaz, AA muhabirine, federasyonun çalışmalarını anlattı.

Federasyon olarak yamaç paraşütü, paramotor, paraşüt, hava modelciliği, insansız hava araçları, yelkenkanat, motorlu yelkenkanat, planör, motorlu planör, microlight, cayrokopter, ultralight, sıcak hava balonu, genel havacılık, deneysel hava araçları ve akrobasi branşlarında faaliyet yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, sporcular ve kulüpleri sürekli geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bünyelerindeki tüm branşların ekonomiye katkısını ve verilen belgelerle meslek edindirme imkanı sunduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Örneğin yamaç paraşütündeki arkadaşlarımız tandem uçuşlarla turizme katkı sağlıyorlar. Bunun eğitimlerini federasyon olarak biz vermeye başladık. Bu uygulamamız yeni oldu. Artık Türkiye'deki tüm yamaç paraşütü yapmak isteyen arkadaşlara belgelerini veriyoruz. Bu belgelerinin sonunda uçma hakkına sahip olabiliyorlar. Bu dron için de geçerli. Bizim spor dallarımızın hepsinin bir meslek edindirme yeterliliği var. Bundan dolayı da gençlerimiz çok talepte bulunuyor."

Federasyonun 2017'de kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, bünyelerindeki 16 branştan birinin de insansız hava araçları olduğunu, bu anlamda dron projelerine önem verdiklerini belirtti.

- "Çocuklar dronlarını kendileri yapacaklar"

Federasyona kayıtlı sporcu sayısını artırmak istediklerine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu anda 3 bin 700 civarında bir sporcumuz var fakat bunu biz 10 binlere, 100 binlere taşımak istiyoruz. Her şehirde faaliyet göstermek istiyorduk. Bunun için Gençlik Merkezi Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak artık 81 ilde varız. Dene-yap atölyelerimizde artık model uçaklarımızı yapacağız. Çocuklar dronlarını kendileri yapacaklar. Şu anda antrenörlerimizi yetiştiriyoruz. En kısa zamanda da federasyon olarak büyük aşama kaydedeceğiz ve inşallah sporcu sayımızı 100 binlere çıkaracağız."