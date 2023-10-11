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        Erzincan'da ayının saldırdığı kişi yaralandı

        Erzincan'da yaylada ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 13:25 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:32
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        Erzincan'da ayının saldırdığı kişi yaralandı
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        Erzincan'da yaylada ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Çağlayan beldesinde yaşayan 51 yaşındaki Celal Sarı, yaylada sürüsünü otlatırken ayı saldırısına uğradı.

        Vatandaşlar tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ayağından yaralanan Sarı, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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