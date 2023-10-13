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        Erzincan'da 750 koli içerisinde 36 bin bandrolsüz kitap ele geçirildi

        Erzincan'da düzenlenen operasyonda, 750 koli içerisinde 36 bin 457 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:19
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        Erzincan'da 750 koli içerisinde 36 bin bandrolsüz kitap ele geçirildi
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        Erzincan'da düzenlenen operasyonda, 750 koli içerisinde 36 bin 457 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir tırı durdurdu.

        Tır ve dorsesinde yapılan aramada 750 koli içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olduğu tahmin edilen 36 bin 457 bandrolsüz kitap bulundu.

        Sürücü A.Ş.E. hakkında "Fikir ve sanat eserleri kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı, kitaplara el konuldu.

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