Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da 63 düzensiz göçmen ile 37 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da 63 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:02 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da 63 düzensiz göçmen ile 37 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da 63 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli yakalandı.

        Kentte polis ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-15 Ekim tarihlerinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda, çeşitli suç ve kabahatlerden dolayı 276 şüpheliye adli ve idari işlem yapan ve ele geçirilen malzemelere el koyan polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli ile asayiş olaylarına karışan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Denetimlerde 26 bin 851 kişinin sorgusunu yapan ekipler, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 63 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Kent genelindeki uygulamalarda, 9 tabanca, 4 av tüfeği, 9 kesici alet, 53 mermi, 439 paket kaçak sigara, 1 tarihi eser, 2 bin 720 makaron, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu, 51 sentetik ecza, 14 kök kenevir, 3 kilogram nargile tütünü, 6 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Trafik denetimlerinde ise 20 bin 397 aracı kontrol eden ekipler, 663 sürücü ile 1887 plakaya ceza kesti, 287 araç ise trafikten menedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Kafes operasyonunda detaylar ortaya çıktı!
        Kafes operasyonunda detaylar ortaya çıktı!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12. Kalkınma Planı" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12. Kalkınma Planı" paylaşımı
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"

        Benzer Haberler

        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi
        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi
        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü
        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü öldü
        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da başladı
        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da başladı
        Erzincan'da çiftçilere 349 ton buğday tohumunun dağıtımına başlandı
        Erzincan'da çiftçilere 349 ton buğday tohumunun dağıtımına başlandı
        Erzincan'da "Şehit Jandarma Onbaşı Ahmet Bilgiç Operasyonu"nda silah ve mü...
        Erzincan'da "Şehit Jandarma Onbaşı Ahmet Bilgiç Operasyonu"nda silah ve mü...
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı