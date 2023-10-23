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        Erzincan'da "Narkogüç" operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

        Erzincan'da, "Narkogüç" operasyonları kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 18:37 Güncelleme: 23.10.2023 - 18:37
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        Erzincan'da "Narkogüç" operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
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        Erzincan'da, "Narkogüç" operasyonları kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ülke genelinde gerçekleştirilen "Narkogüç" operasyonları kapsamında gözaltına alınan B.T.V, Y.E.T, F.T, E.B. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden B.T.V, Y.E.T, F.T. ve E.B. mahkemece tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda kentte 161 kilogram skunk ele geçirilmişti.

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