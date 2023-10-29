Keşiş Dağları'nda 3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilendi Erzincan'da 3 bin askerle 41 yıl önce Keşiş Dağları'nda yapılan dev Atatürk portresi yenilemenin ardından yeniden törenle açıldı.

Erzincan'da 3 bin askerle 41 yıl önce Keşiş Dağları'nda yapılan dev Atatürk portresi yenilemenin ardından yeniden törenle açıldı.

Vatani görevini 1982'de Erzincan'da yerine getiren ressam Mustafa Aydemir, 3 bin silah arkadaşıyla Keşiş Dağları eteğindeki Işıkpınar mevkisinde 7 bin 500 metrekare alanda 600 ton taş, 210 ton harç ve 200 ton boya kullanarak 176 metre uzunlukta Atatürk portresi yaptı.

Keşiş Dağları'nda 41 yıldır sergilenen portrede, Valilik ve Belediye tarafından sağlanan şantiye desteği ve İstanbul'dan hayırsever iş insanlarının maddi katkısıyla tekrar yenileme çalışmasına başlanıldı.

Aydemir tarafından yaklaşık 2 aylık çalışmayla betonarme ile yenilenen portre, Cumhuriyet'in 100. yılında yeniden gösterime sunuldu.

Vali Hamza Aydoğdu, törende, yenilenen sanat eserinin sadece bir resim olmadığını söyledi.

Söz konusu eserin toprağın, emeğin, tarihin ve birlikteliğin bir hikayesi olduğunu belirten Aydoğdu, "Erzincan'ın Keşiş Dağı'nda solan Atatürk'ün portresi, 1982'nin ruhunu taşıyan usta eli ressam Mustafa Aydemir'in liderliğinde yeniden canlandı. 41 yılın ardından bu efsanevi eser, sadece Erzincan'da değil uzaydan görülebilen, dünyanın en büyük ve 100 sıra dışı eserinden biri olarak kabul edilmektedir." dedi.

Aydoğdu, Cumhuriyet'in Türk milletinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazandığı, çağdaş ve demokratik bir devlet olarak yol aldığı büyük bir hikayenin adı olduğunu bildirerek şunları dile getirdi:

"Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, dünya tarihine altın harflerle yazılmış bir başarı öyküsüdür. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak bu büyük mirası gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu da üstleniyoruz. Yenilenen portre, Cumhuriyet'in temsilcisi ve kurucusu olarak büyük bir değeri simgeliyor. Bu portre, sadece fiziksel büyüklüğüyle değil, aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerinin ve ilkelerinin büyüklüğünü temsil ediyor. Onun önderliğinde Türkiye, çağdaş bir toplum olma yolunda ilerledi ve bu ilerleyiş hala devam ediyor. Bugün burada, Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlarken, bu büyük mirası koruma ve daha da ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün işaret ettiği yolda ilerlemeye devam edecek, çağdaş dünyanın en güçlü ve saygın ülkelerinden biri olmayı sürdürecektir."

- "Gurur duyduğumuz eser artık gelecek nesillere kalacak"

Ressam Aydemir de portrenin gelecek nesillere aktarılması ihtiyacı ve betonarmeye alınması ihtiyacı doğduğunu kaydetti.

Portrenin 2 aylık bir çalışmanın ardından kalıcı bir şekilde yenilendiğini anlatan Aydemir, şunları kaydetti:

"Bizleri bu güzel vatana bir borçluluk ve sorumluluk duygusu ile yetiştirdiler. Bu portre bu ülkeye olan sorumluluk duygusunun küçük bir nişanesidir. Bu baktığınız ve gördüğünüz portre inanın benim için sadece bir portre değildir. Ne mutlu ki 2009'da Amerika Simpson Üniversitesi küratörleri bu portreyi dünyanın en büyük 100 sıra dışı sanat eserinden biri seçerek belgeselini yaptı. Dağa balyozlarla 25 bin çelik kazık çaktık. 4 bin tondan fazla beton kullandık ve gurur duyduğumuz eser artık gelecek nesillere kalacak." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu tarafından portrenin yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.

Törene, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.