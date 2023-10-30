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        Erzincan'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü

        Erzincan'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 19:47 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:47
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        Erzincan'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü
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        Erzincan’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İ.P'nin kullandığı 24 T 0011 plakalı taksi ile A.S.M. (26) idaresindeki 34 GFF 021 plakalı motosiklet, Ergenekon Caddesi ABC Kavşağı'nda çarpıştı.

        Ağır yaralanan A.S.M, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        A.S.M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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