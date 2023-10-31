Erzincan'da depremzede 124 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca burs verilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine gelerek eğitim gören 124 öğrenciye, 8 ay boyunca 500 lira burs imkanı sağlandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat İnovasyon Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Burada öğrencilerle sohbet eden Aydoğdu, üniversitede eğitim gören 124 depremzede öğrenciye 8 ay sürecek burs desteği için adlarına açtırılan banka kartlarını dağıttı.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Erzincan'da eğitim öğretime başlayan depremzede öğrencilerden 124 kişiyi her ay 500 lira olmak üzere 8 ay bursa bağladıklarını söyledi.

Mottolarının "Öğrenci dostu Erzincan" olduğunu dile getiren Aydoğdu, "Üniversitemizde yaklaşık 23 bin öğrencimiz inşallah eğitim öğretimine devam edecek okuyacak. Bizim bütün amacımız, bu öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatları boyunca huzurlu ve mutlu bir şekilde Erzincan'da okumaları, Erzincan'ı tanımaları ve Erzincan'ın kültür elçileri olmalarını istiyoruz." dedi.

6 Şubat'ta tüm yurdu derinden sarsan depremin herkesi etkilediğini ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bir nebze olsun ilimize gelen depremzede öğrencilerimize destek olmak, yaralarını sarmak için öylesine bir etkinlik düzenledik. Ben gelip törenimize katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hazırlık yapmışlardı. İnşallah bu şehirde öğrencilerimizle gençlerimizle hep birlikte Erzincan’ın güzelliklerini arttırmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimize hayırlı ve bereketli olsun."