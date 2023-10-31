Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da 6 FETÖ mensubu gözaltına alındı

        Erzincan'da, FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:40 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da 6 FETÖ mensubu gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan'da, FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, polislerce söz konusu terör örgütüne yönelik "Kıskaç" operasyonu kapsamında, kentte örgüt faaliyetlerinde yer aldıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Çalışma sonucu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü

        Benzer Haberler

        Erzincan'da depremzede 124 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca burs verilec...
        Erzincan'da depremzede 124 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca burs verilec...
        Erzincan'da engelli yaşlı kadının Türk bayrağı talebi polislerce yerine get...
        Erzincan'da engelli yaşlı kadının Türk bayrağı talebi polislerce yerine get...
        Erzincan'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü
        Erzincan'daki trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü
        Keşiş Dağları'nda 3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilendi
        Keşiş Dağları'nda 3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilendi
        Erzincan'da yamaç paraşütü sporcuları gökyüzünde Türk bayrağı açtı
        Erzincan'da yamaç paraşütü sporcuları gökyüzünde Türk bayrağı açtı
        Deprem köşesi de bulunan Erzincan Müzesi'ni 6 ayda 16 bin kişi gezdi
        Deprem köşesi de bulunan Erzincan Müzesi'ni 6 ayda 16 bin kişi gezdi