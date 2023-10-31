Erzincan'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı
Erzincan'da bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Erzincan'da bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta 7 Afganistan uyrukluyu yakaladı.
İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan G.Ç. ve C.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç idaresi Müdürlüğüne götürüldü.