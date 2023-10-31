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        Erzincan'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı

        Erzincan'da bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:56 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:56
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        Erzincan'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı
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        Erzincan'da bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta 7 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

        İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan G.Ç. ve C.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise İl Göç idaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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