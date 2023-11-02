Erzincan'da Azerbaycanlı sanatçılardan "Tek Millet İki Devlet 100. Yıl Konseri"
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesince, Azerbaycanlı sanatçıların sahne aldığı "Tek Millet İki Devlet 100. Yıl Konseri" düzenlendi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesince, Azerbaycanlı sanatçıların sahne aldığı "Tek Millet İki Devlet 100. Yıl Konseri" düzenlendi.
Üniversitenin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Azerbaycan milli marşlarının çalınmasıyla başladı.
Konserde, Azerbaycanlı sanatçılar Naibe Şahmammadova ve Vusale Qubadova "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü seslendirdi.
Sanatçıların türküde geçen "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" sözlerini, "Azerbaycan bayrağını Karabağ'a asmışız biz" şeklinde söylemesi dinleyiciler tarafından alkışlandı.
Salondakiler zaman zaman cep telefonlarının fenerlerini yakarak sanatçılara eşlik etti.
Konsere Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Üniversite Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, Emniyet Müdürü Kenan Kurt, bazı kurum müdürleri, üniversitede öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler ve davetliler katıldı.