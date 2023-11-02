Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da Azerbaycanlı sanatçılardan "Tek Millet İki Devlet 100. Yıl Konseri"

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesince, Azerbaycanlı sanatçıların sahne aldığı "Tek Millet İki Devlet 100. Yıl Konseri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 23:24 Güncelleme: 02.11.2023 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da Azerbaycanlı sanatçılardan "Tek Millet İki Devlet 100. Yıl Konseri"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesince, Azerbaycanlı sanatçıların sahne aldığı "Tek Millet İki Devlet 100. Yıl Konseri" düzenlendi.

        Üniversitenin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Azerbaycan milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

        Konserde, Azerbaycanlı sanatçılar Naibe Şahmammadova ve Vusale Qubadova "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü seslendirdi.

        Sanatçıların türküde geçen "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" sözlerini, "Azerbaycan bayrağını Karabağ'a asmışız biz" şeklinde söylemesi dinleyiciler tarafından alkışlandı.

        Salondakiler zaman zaman cep telefonlarının fenerlerini yakarak sanatçılara eşlik etti.

        Konsere Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Üniversite Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, Emniyet Müdürü Kenan Kurt, bazı kurum müdürleri, üniversitede öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü
        Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Erzincan'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı
        Erzincan'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı
        Erzincan Valisi Aydoğdu, seyyar satıcıya tezgahındaki tüm simitleri alarak...
        Erzincan Valisi Aydoğdu, seyyar satıcıya tezgahındaki tüm simitleri alarak...
        Erzincan Emniyet Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı minik Elif'in...
        Erzincan Emniyet Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı minik Elif'in...
        Erzincan'da 88 düzensiz göçmen ile 72 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da 88 düzensiz göçmen ile 72 şüpheli yakalandı
        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda deprem tatbikatı yapıldı
        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda deprem tatbikatı yapıldı
        Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
        Erzincan'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü