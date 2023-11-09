Erzincan'da 35 düzensiz göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçısı tutuklandı

Erzincan'da tırda 35 düzensiz göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçısı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin, ortak çalışması sonucu durdurulan bir tırda arama yapıldı.

Aramada yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü R.Z. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundun tutuklandı.