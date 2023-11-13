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        Erzincan'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Erzincan'da alışveriş merkezinin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:57
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        Erzincan'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        Erzincan'da alışveriş merkezinin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

        Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin havalandırma boşluğuna düşen kediyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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