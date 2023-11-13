Erzincan'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Erzincan'da alışveriş merkezinin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin havalandırma boşluğuna düşen kediyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

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