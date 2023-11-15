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        Erzincan'da trafik polisleri aracı arızalanan sürücüye yardım etti

        Erzincan'da trafik polisleri kavşakta arızalanan kamyoneti sürücü ile birlikte iterek güvenli bölgeye aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 22:50 Güncelleme: 15.11.2023 - 22:50
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        Erzincan'da trafik polisleri aracı arızalanan sürücüye yardım etti
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        Erzincan'da trafik polisleri kavşakta arızalanan kamyoneti sürücü ile birlikte iterek güvenli bölgeye aldı.

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek bölgelerinden olan Dörtyol kavşağında trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlallerinin engellenmesi için çalışma yaptı.

        Görevleri sırasında kamyonetin arızalandığını fark eden polis ekipleri, ekip araçlarını uygun yere park ettikten sonra sürücünün yanına gitti.

        Trafik polisleri, sürücünün de yardımıyla aracı bir süre iterek güvenli bölgeye aldı.

        Polis ekiplerinin sürücüye destek olduğu anlar ise bölgedeki MOBESE kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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