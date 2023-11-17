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        Erzincan'da bir araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzincan'da bir araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:39
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        Erzincan'da bir araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzincan'da bir araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki Akyazı Uygulama Noktası'nda bir araçta arama yaptı.

        Ekipler, araç sürücüsü M.Y. ve yurda yasal olmayan yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Cumhuriyet savcılığına çıkarılan sürücü, buradaki sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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